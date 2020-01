Duncan e Cassata: la Fiorentina ha i soldi per il centrocampista. Sottil non disdegna il prestito al Genoa

Il ritorno di Rocco Commisso in Italia coincide con le ultime ore di mercato (chiusura: venerdì alle 20). L’intenzione del presidente – scrive il Corriere Fiorentino – è di mettere a segno almeno due colpi. Saranno valutato gli affari più vicini alla conclusione, un centrocampista e un difensore di piede mancini.

Alfred Duncan (SCHEDA) è il nome più apprezzato. Il Sassuolo continua a chiedere 20 milioni, Pradè spera di arrivare a un accordo sulla base di 15 milioni più eventuali bonus. Vista la finestra estiva di mercato chiusa in parità, la Fiorentina ha ancora liquidità per l’acquisto di un secondo mediano. Così si spiegherebbe l’interessamento per Francesco Cassata (SCHEDA) del Sassuolo, ma in prestito al Genoa. E proprio il Genoa ha messo gli occhi su Riccardo Sottil. L’ipotesi di un prestito in Liguria sembra allettare l’esterno, fresco di rinnovo di contratto.

