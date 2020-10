Aggiornamento su Fiorentina-Padova. La partita di oggi pomeriggio, valida per il terzo turno di Coppa Italia (PROGRAMMA E RISULTATI), non comincerà alle 17, ma alle 17.30. Il fischio d’inizio, quindi, slitta di mezz’ora. Nel viaggio dalla città veneta a Firenze il fisioterapista del club biancorosso è risultato positivo al Coronavirus. Tutti si sono dovuti sottoporre a nuovi tamponi. L’attesa per i risultati ha determinato lo slittamento dell’orario.