Fiorentina-Padova su Rai Play: ecco come vedere l’esordio viola in Coppa Italia

Manca sempre meno all’esordio della Fiorentina in Coppa Italia. Oggi alle 17 allo stadio Franchi i viola sfideranno il Padova di Mandorlini. Ma per i tifosi viola la partita di oggi rappresenta una novità assoluta in quanto per la prima volta non sarà trasmessa in chiaro sulle Tv digitali, bensì in streaming su Rai Play. E da questo sorge spontanea una domanda, come faccio per vedere la mia Fiorentina?

Innanzitutto per poter accedere allo streaming, ormai sempre più in rampa di lancio dopo il successo di numerose piattaforme (Netflix per esempio), è necessaria una connessione internet. Se avete una connessione internet: sul telefono o una rete casalinga, che permette l’accesso a televisioni o computer, non avete di che preoccuparvi.

Smartphone o Computer

Per vedere la partita di questa sera su questi dispositivi basterà accedere all’indirizzo raiplay.it o scaricare l’app ufficiale “Rai Play” (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e registrarvi (se siete già registrati basterà accedervi normalmente). Perché per vedere i programmi in diretta questo passaggio è necessario. La registrazione è completamente gratuita e richiede una semplice iscrizione tramite Facebook, Twitter o Google, oppure attraverso l’inserimento del proprio indirizzo mail. Una volta effettuata quest’ultima basterà cliccare sull’evento desiderato, nel nostro caso la Coppa Italia, è il gioco è fatto.

La schermata che vi apparirà è la seguente:

Smart Tv

Se invece avete a disposizione una televisione con l’accesso ad internet potrete guardarvi la partita comodamente sul divano. Dovrete soltanto andare alla voce “app” e scaricare l’applicazione ufficiale “Rai Play”. Una volta fatto questo basterà accedere al proprio profilo. DOPO AVER EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE DAL SITO RAIPLAY.IT (vedi sopra). E sulla schermata che vi apparirà basterà anche in questo caso accedere sull’evento desiderato per vedere la vostra Fiorentina senza problemi.