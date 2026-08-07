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Il lavoro in casa Fiorentina non si ferma soltanto alla costruzione della rosa e al calciomercato giocato. Il club viola continua a investire e a strutturarsi anche per quanto riguarda l'organizzazione interna, arricchendo i propri quadri con figure professionali di rilievo all'interno del quartier generale del Viola Park.

Tra le novità principali c'è un importante innesto nel reparto della comunicazione. Nell'ufficio stampa della società gigliata arriva infatti un nuovo volto direttamente da Roma: si tratta di Jacopo Simonelli, professionista classe 1993 pronto a mettere la sua esperienza al servizio della causa viola.

La sua storia

Simonelli vanta già un percorso solido e strutturato nel settore. Per ben sette anni ha ricoperto un ruolo analogo all'interno dell'ufficio stampa della Lazio, dopo aver mosso i primi passi collaborando con diverse testate giornalistiche della Capitale.

A partire da oggi, Simonelli entra ufficialmente a far parte dello staff della comunicazione della Fiorentina. Ricoprirà il ruolo di addetto all'ufficio stampa, andando a lavorare in stretta sinergia e a supporto di Arturo Mastronardi e del responsabile dell'area comunicazione Luca Giammarini per la gestione dei rapporti con i media e delle attività quotidiane del club a Bagno a Ripoli.