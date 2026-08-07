Franco Mastantuono ha completato le visite mediche con la Fiorentina nella tarda mattinata di oggi

Matteo Torniai
Franco Mastantuono

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Franco Mastantuono si avvicina sempre di più a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il talento argentino classe 2007 ha svolto nella tarda mattinata di oggi le visite mediche di rito con il club viola, ultimo passaggio prima della firma sul contratto.

Ora viaggio verso il Viola Park

Il prossimo step sarà infatti al Viola Park, dove il giocatore completerà le pratiche burocratiche con la sottoscrizione dell’accordo e successivamente arriverà l’annuncio ufficiale della società.

Franco Mastantuono

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