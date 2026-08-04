Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto sul mercato della Fiorentina:

"Oggi è una giornata bella per tre motivi. Il primo è il comunicato del presidente Commisso su Giancarlo Antognoni: andava fatto un passo nei confronti dell’Unico Dieci e la Fiorentina ha deciso di ritirare per un anno la maglia numero 10. Spero davvero che questo gesto ricomponga la situazione e che Giancarlo possa venire alle celebrazioni per il Centenario viola".

"Kean resta una garanzia: la società non svende"

"La seconda bella notizia è che Kean non dovrebbe andare via dalla Fiorentina, a meno che non arrivino offerte superiori ai 50 milioni di euro. Il segnale dato dalla Fiorentina è stato chiarissimo: la società non è assolutamente obbligata a cederlo e non lo svenderà. Kean rimane un grande centravanti e lui per primo sa che sta nascendo una grande Fiorentina. Tra l'altro, Pellegrino non mi avrebbe convinto del tutto al suo posto".

"Mastantuono è pura arte, la Fiorentina non si fermerà sul mercato"

"La terza notizia riguarda Mastantuono: l'arte che ha nei piedi mi illumina il cuore e mi accende la passione. Da quando la Fiorentina sta seguendo questa opportunità sono felice. È stata in ogni caso una grande idea, ma è chiaro che se l'operazione andasse in porto sarei contentissimo. Paratici e Grosso avranno sicuramente già parlato della sua collocazione tattica, ma non è l'aspetto su cui mi soffermerei troppo, così come non mi fermerei sulla modalità del suo arrivo. Le amichevoli estive non sono fondamentali: mancano ancora alcuni calciatori in rosa, ma l'attacco verrà rinforzato di sicuro. La società non si fermerà, sia in entrata che in uscita".

"La reazione col Real e l'identità di Grosso"

"Della sfida con il Real Madrid mi è piaciuta moltissimo la reazione della squadra nel secondo tempo: l'allenatore nell'intervallo li ha svegliati. Grosso sta cercando la sua identità di calcio. Possiamo farci tante domande sulla formazione tipo, a partire dal centrocampo: Fagioli giocherà insieme a Oulai e Atta? È chiaro che l'ex Juventus possa anche andare via".