Felipe Melo e la Fiorentina: “Montolivo dormiva in campo. Quando diedi un pugno a Lopez…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo, che gioca ancora oggi nel Palmeiras, è stato “ospite” su instagram di Seba Frey. Il brasiliano ha ricordato la sua unica stagione in viola nel 2008/09: “La stagione a Firenze fu tanta roba, mi è rimasta sempre nel cuore. C’era un gruppo veramente bello, andavamo a cena insieme tutte le settimane. I tifosi della Fiorentina sono diversi dagli altri, urlano, sono caldi. Prandelli aveva costruito una bellissima squadra, a centrocampo Montolivo spesso dormiva in campo, anche se aveva una qualità pazzesca, io invece recuperavo i palloni per lui e gli dicevo di svegliarsi”.

L’aneddoto: “Quella partita col Cagliari, lui (Diego Lopez, ndr) aveva spaccato la faccia a Gilardino in campo e insultava me e mia figlia che era appena nata. Poi mi disse ‘ti aspetto fuori’. Vincemmo la partita all’ultimo minuto e poi me lo ritrovai davanti nel tunnel e gli diedi un pugno”. Il brasiliano fu squalificato per 5 giornate, poi ridotte a 3. MELO PUNGE ANCORA CHIELLINI E SVELA: “ANDAI ALLA JUVE, MA SOGNAVO L’INTER”