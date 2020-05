Melo replica ancora a Chiellini: “Polemica solo per vendere il libro. Juve? Meglio l’Inter”

Durante la diretta instagram insieme a Seba Frey, Felipe Melo è tornato sulle accuse di Chiellini (LEGGI QUI): “Credo che ce l’abbia con me perchè una volta litigammo in campo. Negli ultimi anni non ci siamo più parlati e adesso se ne viene fuori con questa cosa nel suo libro, non devo neanche rispondergli. Le scuse a Balotelli? Non deve chiedermi scusa, faccia quello che vuole e si prenda le sue responsabilità, inutile chiedere scusa se quelle cose restano scritte. Se lui non sollevava questa polemica, non avrebbe venduto il libro. Chiellini dovrebbe prendere esempio dal grande capitano Javier Zanetti che dopo la sua carriera ha scritto un libro e non ha cercato polemiche con la Juve o con nessuno”.

Infine sulla sua esperienza all’Inter: “Per me giocare nell’Inter era un sogno da bambino – dice Melo -. Per me sarebbe stato più facile rimanere in Turchia dove ero un idolo e guadagnavo di più. Fu una scelta di cuore, quando ero a Firenze speravo di andare all’Inter ma purtroppo fu la Juve a comprarmi. Anche quella bianconera è una grande società e ha tutto il mio rispetto, ma quando poi sono andato all’Inter per me è stato il massimo”.