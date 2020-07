Ex dirigente Genoa: “Juric un predestinato, ha personalità. la Fiorentina ne ha bisogno”

Stefano Capozucca, ex dirigente del Genoa, è intervenuto a Lady Radio per parlare di Ivan Juric:

“Juric l’ho avuto sia come giocatore sia come allenatore, l’ho visto crescere. Poi ha fatto il secondo di Gasperini, ne è un grande estimatore e infatti i loro modi di giocare si avvicinano molto. Ivan ha dimostrato tanto, era già un allenatore in campo, un comandante negli ultimi anni di calcio giocato. A inizio anno tutti o quasi mettevano il Verona tra le candidate alla retrocessione, e invece ecco la sorpresa del campionato. È un predestinato.

Caratterialmente? Dire che ha un carattere particolare non vuol dire nulla. Ha personalità, fa valere le sue ragioni, ma lo fa nel rispetto della squadra. Secondo me, la Fiorentina e squadre come la Fiorentina hanno bisogno di allenatori capaci di sopportare certi tipi di piazza. Apprezzo comunque il lavoro di Iachini, che ha portato in campo in maniera seria tutte le proprie conoscenze. Sarei ingeneroso nel pronunciarmi in giudizi ulteriori.

Con un presidente di grande livello come Commisso, che vuol fare qualcosa di importante, mi aspetto una Fiorentina all’altezza. Colpi come Ribery e Kouamé alzano l’asticella, ma l’anno prossimo l’obiettivo deve essere partecipare alle coppe europee”. LA DISAMINA DELLA GAZZETTA: LASCIA O RADDOPPIA?