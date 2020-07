“Lascia o raddoppia”? Juric, c’è in gioco il futuro. Firenze aspetta risposte

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi concede ampio spazio alle speculazioni sul futuro dell’attuale allenatore del Verona, Ivan Juric, candidato numero uno alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Una cosa è certa: il tecnico spalatino non vuole tenere il piede in due scarpe, quindi la decisione arriverà a breve. Il dilemma è: rimanere a Verona, in un ambiente grato ed entusiasta, ricambiando la fiducia del presidente Setti, ma con una rosa da ricostruire dopo le razzie del mercato, oppure sposare l’ambizioso progetto viola per un’occasione difficilmente ripetibile? Gli scaligeri possono al massimo raddoppiare l’ingaggio di 750mila euro a stagione e prolungare il contratto fino al 2022; la Fiorentina può fare molto, molto meglio dal punto di vista economico. Commisso attende la risposta… GLI ALTRI CANDIDATI: ECCO LA GRIGLIA DI PARTENZA PER LA PANCHINA VIOLA