Da Juric a De Rossi, la griglia di partenza dei possibili allenatori. Palla a Rocco

Commisso deve ponderare la sua scelta sulla base delle relazioni sui possibili nuovi allenatori che Barone e Pradè inviano negli USA. La Nazione afferma che il candidato numero uno è Juric, che però avrebbe un rinnovo automatico col Verona derivante dalla salvezza, quindi presupporrebbe una spesa. La squadra per Juric sarebbe un mix di gioventù ed esperienza, in linea con il lavoro svolto negli ultimi anni dall'Atalanta e da Gasperini. Anche i nomi di Giampaolo e Di Francesco stuzzicano, per quello che sono riusciti a realizzare rispettivamente con Sampdoria e Sassuolo (di contro, però, ci sono i fallimenti con Milan e Samp). Scartate piste suggestive ma irraggiungibili come Sarri e Spalletti, rimangono le soluzioni dall'estero. Blanc piace ancora, Emery si allontana, mentre si avvicina nuovamente Marcelino, che non è arrivato in inverno per via del poco tempo a disposizione. Infine, De Rossi è un no, senza appello, anche per questioni di regolamento.