Diritti tv, ACF e 6 club chiedono assegnazione immediata

Sette club di Serie A (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno scritto, secondo Il Sole 24 ore – una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all’ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club della massima serie ribadendo la propria contrarierà all’operazione coi fondi e sottolineando “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale”, con la possibilità di incorrere in “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi osserva “condotte ostruzionistiche”.

