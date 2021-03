Pradè: “Non ci gira nulla a favore, ma gruppo è coeso”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali gigliati dopo il pareggio con il Parma:

La stagione si è messa così, oggi ci prendiamo la reazione dei ragazzi che non vogliono mollare nulla: abbiamo ripreso gol al 90′, abbiamo subito pochissimo e prima del 2-3 abbiamo preso una traversa. Non abbiamo mai mollato, c’è coesione nel gruppo. Negli spogliatoi c’è stato un lungo discorso di Barone, siamo tutti uniti e dobbiamo uscirne al più presto. Solo con l’aiuto di tutti possiamo uscirne. E’ un momento in cui non ci gira nulla a favore, davanti a noi abbiamo davanti a noi tante battaglie e lo spirito di oggi ci ha permesso di non perdere la partita. Ora con il Benevento avremo uno scontro diretto