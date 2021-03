Fiorentina-Parma, le pagelle VN: incubo Malcuit, la difesa si traveste da attacco e salva la faccia

Viaggio all’inferno e ritorno. La Fiorentina pareggia 3-3 all’ultimo respiro e tira un sospiro di sollievo in ottica salvezza, col Parma che non riesce ad avvicinarsi. Due volte in vantaggio, i viola non riescono a proteggerlo e anzi capitolano al 90′, per poi salvarsi all’ultimo con un guizzo di Bonaventura e Pezzella che causa l’autogol di Iacoponi. Di seguito, ecco le nostre pagelle a caldo.

MILENKOVIC 6,5: Non molto sollecitato fin quando non deve fare buona guardia su Gervinho dopo un errore di Amrabat. Dal nulla, scaraventa in porta il gol del 2-1 con un gran tempismo (e con la collaborazione di Sepe), gol che lo risolleva dopo un periodo molto complicato. Ferma il fresco Mihaila in scioltezza all’inizio del secondo tempo, poi capitola quasi senza accorgersene insieme al resto di una desolante Fiorentina. Allontana l’ultimo cross su azione dei ducali.

MALCUIT 4: Dopo cinque minuti accenna una percussione sulla destra. Sarà l’unico suo spunto nel primo tempo, oltre ad un cross controllato da Sepe sul finale di frazione. Dà l’impressione di avere ottimi mezzi tecnici, ma fatica per adesso a metterli in mostra, non salta mai Pezzella (anzi succede spesso il contrario). Buono il cross in avvio di ripresa sul quale Vlahovic è un po’ in ritardo, ma rovina ulteriormente la sua partita perdendosi Kurtic sul gol del 2-2. Evidentemente non contento, lascia una voragine a Mihaila sulla rete del quasi tragico 2-3. Non arriva su tanti, troppi palloni, eppure a Udine non aveva fatto così male.

