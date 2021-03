Fiorentina-Parma ore 15 diretta LIVE. Le ultime info

Le ultime dal campo

Nella Fiorentina per scelte per Prandelli sono quasi obbligate viste le tante assenze. I quotidiani oggi in edicola sono tutti concordi sugli 11 che scenderanno in campo da inizio gara con eventuali cambi disponibili rappresentati da Bonaventura e Venuti. Difficile che trovi spazio Callejon non adatto al modulo scelto da Prandelli. Sul fronte opposto D’Aversa ripropone il 4-3-3 che gli è caro schierando Inglese al centro dell’attacco riportando Gervinho in panchina pronto a ferire i viola n contropiede magari a partita in corso.

L’arbitro della gara

Sarà Rosario Abisso il direttore di gara oggi al Franchi dopo che mercoledì era al Franchi come quarto uomo. Sarà la quarta volta che dirige la Fiorentina in questa stagione: vantando una vittoria contro il Torino e le sconfitte in trasferta con Milan e Lazio. Per il Parma sarà invece il primo incrocio con l’arbitro siciliano che quest’anno ha diretto 9 gare di Serie A e 4 di B. In complesso per lui quella di oggi è la 68 gara della massima serie.

La partita in tv e streaming

Fiorentina-Parma ore 15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Parma in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale con le interviste del dopo partita e le pagelle. Presente l’immancabile radiocronaca di David Guetta su Radio Bruno.

Segui su Violanews il tabellino in tempo reale e la diretta testuale di Fiorentina-Parma

