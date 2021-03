Prandelli (s. stampa): “Più fiducioso rispetto a prima, non volevamo perdere”

Dalla pancia dello stadio Artemio Franchi ha parlato Mister Cesare Prandelli, che è tornato sulla partita da poco conclusa:

Non volevamo uscire con zero punti. La squadra ha lottato fino alla fine, ma non si può prendere gol due minuti dopo essere andati in vantaggio. Paradossalmente, sono più fiducioso rispetto a sette giorni fa, i ragazzi hanno capito il momento. Cosa ho pensato al terzo gol del Parma? Non so se si può dire… Dico che ho pensato fino in fondo di poter recuperare. Dobbiamo metterci in testa di continuare a stare alti in situazione di vantaggio e cercare di fare un altro gol. Joe Barone è stato bravo e preciso nel discorso dopo la partita, la proprietà è vicina alla squadra e il gruppo è unito. Vorrei avere questa percezione anche da fuori, credo che con questa squadra si sia troppo negativi.