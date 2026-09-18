In conferenza stampa Paolo Vanoli ha commentato le prestazioni di Viery

Redazione VN
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Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli al Franchi. Le sue parole su Viery:

A Venezia ho fatto giocare Viery che mi ha sorpreso per la concentrazione e la voglia di imparare le cose. In questo momento, finché non troviamo una squadra, mi permette di avere equilibrio per supportare la qualità in fase offensiva. Poi cercheremo di essere più padroni.
Viery

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