In conferenza stampa Paolo Vanoli ha commentato le prestazioni di Viery
HIGHLIGHTS - Italiano travolge il Marsiglia: vittoria per 4-1 e gol di Poku
Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli al Franchi. Le sue parole su Viery:
A Venezia ho fatto giocare Viery che mi ha sorpreso per la concentrazione e la voglia di imparare le cose. In questo momento, finché non troviamo una squadra, mi permette di avere equilibrio per supportare la qualità in fase offensiva. Poi cercheremo di essere più padroni.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Come stanno Atta e Dragusin. Doppio play? Ecco cosa penso"
Conferenze stampa
Vanoli su Dodò: "Nessuno è fuori dal progetto, sono cambiate le gerarchie"
Radio e tv
Valcareggi: "Fagioli miglior centrocampista italiano. Vi spiego il 10 a Paratici"
Radio e tv
Bocci: "Vanoli deve capire una cosa. Mastantuono? Ho una speranza"
Radio e tv
Albertini: "Ricordo una partita contro la Fiorentina. Rui Costa? Vi racconto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti