"Dal punto di vista di voglia, alla squadra non posso dire nulla. Anche la Fiorentina voleva vincere, è stata una partita a chi se le dava più forte"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Non sono contentissimo perché non esprimiamo un livello di calcio costante e degno di poter aspirare a qualcosa di importante. Per un periodo ci siamo, poi perdiamo dei palloni facili e sbagliamo le letture. Come sul gol di Pellegrino, dove i due saltatori migliori sono rimasti soli sul secondo palo. E nel finale abbiamo rischiato di perdere. C'è un'alternanza che non mi fa essere contento. Dal punto di vista di voglia, alla squadra non posso dire nulla. Anche la Fiorentina voleva vincere, è stata una partita a chi se le dava più forte. Non siamo continui. Kolo Muani? Abbiamo il giocatore che desideravamo avere. Non conta la posizione, lo puoi mettere da tutte le parti. Sono contento per lui. La classifica? Io lo so quello che voglio e quello che devo fare. Se sono ancora qui è perché voglio fare bene. Errori? Ci sono diverse cose da tenere conto, non è solo la tecnica e la tattica. A questi livelli qui conta più la testa che il piede. A volte siamo troppo scolastici. Lucumì? Non credo stia facendo male, ha anche sostituito Bremer. Può subire la pressione, ma la persona è sanissima.
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