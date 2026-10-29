"Due punti persi? A saperlo. Dopo il 2-2 potevamo vincerla, ma dobbiamo accettare il risultato"
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa:
La preparazioni? Mi viene da ridere, i giocatori hanno fatto 21 giorni in nazionale e ora giochiamo ogni 3 giorni. Non è esistita la preparazione e adesso lo stiamo pagando. Stanno giocando troppo sempre i soliti. Per essere due squadri in difficoltà ho visto una bella partita. Prima la Fiorentina ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo preso noi il pallino del gioco. Per me è tanta roba. Approccio primo tempo? In parte è merito loro, in parte demerito nostro. Il secondo tempo invece abbiamo pagato l'attesa dell'arbitro, abbiamo aspettato tanto. Ederson? Non manca tanto per rivederlo al top, l'estate che ha passato ha inciso e non poco. A breve sarà al 100%. Due punti persi? A saperlo. Dopo il 2-2 potevamo vincerla, ma dobbiamo accettare il risultato. E entrambi dobbiamo essere contenti. Chi era allo stadio si è divertito.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Atalanta, pagelle VN: Joao Mario sorprende. Finita l'era Fagioli?
Partite
Difese svagate e tante occasioni, Fiorentina-Atalanta 2-2: un passo in classifica
Radio e tv
Vanoli: "Sappiamo qual è il nostro percorso, c'è da far tesoro degli errori"
Altre di Serie A
Atalanta, Sarri: "Almeno siamo vivi, c'è da accontentarsi. Merito anche viola"
News viola
Il Franchi sfiora il tutto esaurito: il popolo viola non si smentisce mai
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti