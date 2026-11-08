"Rigore di Joao Mario? Ero bene posizionato, per me tocca il pallone di mano"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Pier Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Non posso darti una spiegazione chiara a questi alti e bassi. Dobbiamo limitare questi difetti al massimo, adesso dobbiamo rivedere la partita per capire dove migliorare. Rigore di Joao Mario? Ero bene posizionato, per me tocca il pallone di mano. Ora non l'ho rivisto, ma sono cose difficili da spiegare. Abbiamo sempre problemi con gli arbitri per questi falli di mano. Anche per il VAR non c'era, strano.
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