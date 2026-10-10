De Rossi su Genoa-Fiorentina
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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
Abbiamo lavorato nella stessa maniera di sempre. Soprattutto i giocatori, oggi uguale. Primo tempo eccezionale, anche se la Fiorentina meritava di pareggiare. Serve pazienza e tempo, così arrivano i risultati. Voglio ringraziare la società per la fiducia, dopo Parma tutti pensavano all'esonero. Traorè? Giocatore molto forte, bisogna farlo giocare. El Shaarawy? Un cambio dovuto alla condizione fisica, così come Messias. Noi abbiamo giocatori importanti su quali puntare, oggi sono rimasti fuori giocatori importanti. Per me sono tutti importante. La fase difensiva? Fatta bene, dobbiamo imparare a spingere fuori gli avversari. Emozioni? Tante. Questo è un lavoro che ti strattona verso l'alto e verso il basso. Dopo Parma ero uno straccio. Ma non è successo nulla, abbiamo solo 4 punti. Oggi speravo nel terzo gol, la Fiorentina è una squadra viva. Noi non abbiamo giocatori come Mastantuono e Njie.
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