Parla il capitano della Fiorentina
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David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
Abbiamo parlato prima di scendere in campo, i primi 10-15 minuti sono fondamentali. Abbiamo sbagliato la pressione e abbiamo preso 2 gol nei primi 20 minuti. Sì, potevamo pareggiare, ma siamo giovani e imparare dai nostri errori e imparare il prima possibile. Cosa serve per salvare questa Fiorentina? Giocare con squadre più forte può aiutarti, siamo giovani e poi giocare dopo 3 settimane non è facile. Abbiamo bisogno di tempo, giocatori che arrivano tardi e non è facile preparare queste partite. Col Napoli e Pisa abbiamo giocato bene, dobbiamo lavorare. Non sono preoccupato, mi piace quello che vedo in allenamento. Arriveranno i punti. Cosa fa il capitano? Dipende, per me avere la fascia significa essere un esempio sempre anche senza parlare. Alcune volte bisogna aspettare per parlare, anche se a me piace parlare con i singoli.
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