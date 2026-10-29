"La classifica? Non neghiamo che la guardiamo, ma adesso bisogna guardare partita dopo partita. Vogliamo risalire"

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai

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Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa:

Adesso arrivano le gare decisive, dobbiamo essere bravi a mettere in campo cuore e grinta per combattere su ogni pallone. Non mi sembra di aver visto paura di giocare. Io in questo meso e mezzo ho sempre lavorato forte, sono un ragazzo serio e rispetto la maglia che porto. Non ho mai avuto dubbi su questa società, non ho mai chiesto di andare via. Noi sappiamo l'importanza che abbiamo, metteremo sempre il massimo impegno. Problemi di preparazione? Noi abbiamo fatto la preparazione bene, poi cambiano i principi. Sicuramente giocare come vuole Vanoli serve avere una preparazione atletica importante. L'occasione nel finale? Ho provato a prendere la porta, volevo fare gol, peccato. La classifica? Non neghiamo che la guardiamo, ma adesso bisogna guardare partita dopo partita. Vogliamo risalire.
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