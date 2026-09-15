Le parole di Bianco in conferenza stampa
VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini
Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Oggi ero curioso di vedere all'opera ragazzi che in campionato hanno giocato meno. Nel primo tempo siamo stati timidi, abbiamo avuto troppo rispetto per una squadra forte come la Fiorentina. Avevamo creato occasioni pericolose, ma non le abbiamo sfruttate. Mi dispiace per gli ultimi 2 gol presi. Peccato. I cambi? Le partite durano 90', non dobbiamo mai staccare la spina. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di categoria. Dobbiamo avere più voglia, più veleno. Il modulo? Dopo il 4 a 1 c'era poco da dire, non ero contento così come i ragazzi. Oggi loro hanno fatto quello che gli ho chiesto, non è questione di numeri. Ma quello che hai dentro. Rao? Un ragazzo del 2006 che ha giocato tanto in B, ma è ancora piccolo. Mi aspetto di più, potrebbe giocare nella Fiorentina o del Napoli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Pisa, pagelle VN: Pellegrino rapace, che Njie! E se questo è Goncalves...
Shots on Target
Pote-nziale da leccarsi i baffi: ecco quando capiremo che Fiorentina è venuta fuori
Coppa Italia
Vanoli: "Desideravo una squadra così talentuosa. Se i ragazzi sono questi..."
Radio e tv
Brovarone secco: "Beto? No Pellegrino. Mi sono innamorato"
Radio e tv
Guetta: "Oulai MVP? Il primo tempo è da 5. Prestazione non sufficiente"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti