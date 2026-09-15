Le parole di Bianco in conferenza stampa

Giovanni Zecchi
Mastantuono

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Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Oggi ero curioso di vedere all'opera ragazzi che in campionato hanno giocato meno. Nel primo tempo siamo stati timidi, abbiamo avuto troppo rispetto per una squadra forte come la Fiorentina. Avevamo creato occasioni pericolose, ma non le abbiamo sfruttate. Mi dispiace per gli ultimi 2 gol presi. Peccato. I cambi? Le partite durano 90', non dobbiamo mai staccare la spina. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di categoria. Dobbiamo avere più voglia, più veleno. Il modulo? Dopo il 4 a 1 c'era poco da dire, non ero contento così come i ragazzi. Oggi loro hanno fatto quello che gli ho chiesto, non è questione di numeri. Ma quello che hai dentro. Rao? Un ragazzo del 2006 che ha giocato tanto in B, ma è ancora piccolo. Mi aspetto di più, potrebbe giocare nella Fiorentina o del Napoli.
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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