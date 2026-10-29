"Sarri? Stiamo cercando di apprendere nel miglior modo possibile e più velocemente possibile quello che ci dice"
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Lorenzo Bernasconi, difensore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa:
C'è rammarico, perché eravamo in vantaggio. Per fortuna abbiamo recuperato la partita, ma dobbiamo cambiare atteggiamento quando si rientra in campo nel secondo tempo. Sarri? Stiamo cercando di apprendere nel miglior modo possibile e più velocemente possibile quello che ci dice. A volte andiamo fuori giri, ma in questo momento proviamo a migliorare sempre.
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