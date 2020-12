“Con la Juve partita da ultima spiaggia per la Fiorentina. Chiesa ha fatto bene ad andarsene”

L’ex calciatore Alessandro Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera:

Juve-Fiorentina? Sarà una partita quasi da ultima spiaggia per la Fiorentina, la situazione non è rosea. La Juve invece potrebbe lanciarsi verso un campionato di prima fascia, come negli ultimi anni. La Fiorentina non gioca male, ma sembra uno di quegli anni dove tutto va storto. Chiesa? Chi va alla Juve, che si chiami Chiesa o Cuadrado, sa a cosa va incontro. Fa eccezione il solo Ronaldo. Chiesa ha fatto bene ad andare via dalla Fiorentina, lì aveva concluso. A Firenze era la punta di diamante, qui uno dei tanti, ora sta alla sua intelligenza capire la situazione. Quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo.