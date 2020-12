L’opinione: “La Penna arbitro ideale per Juventus-Fiorentina”

Rizzoli sceglie il più promettente dei suoi giovani per dirigere Juventus-Fiorentina. Federico La Penna è molto considerato nell’ambiente arbitrale, visto anche il suo discreto momento ed è a mio parere l’arbitro ideale per questo tipo di gare. Quella di domani a Torino è la settima gara in A della stagione per La Penna che ha già diretto la Fiorentina a Parma. La partita terminò 0-0, ed è stata una partita in cui non ci fu nessun episodio causa di discussione. Al fischietto romano mancava all’appello in questa stagione ls Juventus e oggi è stato designato.