Pirlo: “Fiorentina buona squadra, verrà per difendersi. Attenzione a Vlahovic”

Andrea Pirlo, ai microfoni di Juventus Tv, ha presentato così la partita con la Fiorentina: “I viola sono una buona squadra, con ottime individualità. Per loro il momento è un po’ difficile, hanno da poco cambiato l’allenatore ma nel complesso sono una buona squadra, verranno qui per fare la loro partita, per difendersi e cercare di ripartire. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic davanti e uno di grande classe (Ribery, ndr), dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori. Dovremo stare attenti perché è l’ultima partita del 2020 e vogliamo chiudere nel migliore dei modi”.

Pirlo ha poi proseguito: “Prandelli è un bravo allenatore, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, è bresciano come me quindi lo conosco molto bene. Sono contento sia tornato ad allenare e di rivederlo. Ho vissuto tanti bei momenti con lui, abbiamo fatto un grandissimo Europeo perdendo la finale con la Spagna, è una persona di cuore, si merita qualcosa di più sul campo in questo momento. Infortunati? Qualcuno sta meglio. Dybala si è allenato un po’ a parte e un po’ con la squadra, penso possa venire con noi alla partita. Demiral anche sta un po’ meglio. Arthur invece non è a disposizione”.