Qui Juventus: le possibili scelte di Pirlo dall’inizio per la gara contro la Fiorentina

Ultime di formazione da casa Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, in attacco potrebbe essere riproposta la coppia Ronaldo-Morata nonostante gli impegni fitti delle ultime settimane. Possibile staffetta a gara in corso tra lo spagnolo e Dybala. A centrocampo, invece, Chiesa, McKennie, Bentancur, Bernardeschi partono in vantaggio sugli altri. Per Sport Mediaset sarà ballottaggio sulla fascia tra Bernardeschi e Kulusevski, quest’ultimo apparso in ripresa nell’ultima uscita dei bianconeri in casa del Parma. Infine la difesa, dove potrebbe ritrovare una maglia da titolare Cuadrado.