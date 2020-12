Dal c.s.: il punto su Duncan, il programma dopo la Juve e gli auguri del Cardinale

Radio Bruno dà nel corso del Pentasport alcuni aggiornamenti di formazione e non solo:

Duncan sta molto meglio e può essere recuperato almeno per la panchina. Oggi, intanto, Don Massimiliano Gabbricci ha consegnato a Joe Barone una lettera del Cardinale Betori, lettera nella quale sono contenuti gli auguri di Natale per tutta la famiglia viola.

La Fiorentina avrà dopo la gara di domani qualche giorno libero, appuntamento al 28 dicembre per i tamponi e al 29 per la ripresa del lavoro. Gli stranieri che volessero passare il Natale in patria dovranno seguire le disposizioni dell’Asl, ancora non note.

