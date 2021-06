Clamoroso: divorzio con Gattuso possibile, ACF già alla ricerca del sostituto?

La prospettiva di un divorzio anticipato tra il tecnico e la società viola non è così lontana come sembrata in un primo momento

Redazione VN

La storia tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina, iniziata appena tre settimane fa, è già a rischio? L'ipotesi è lanciata unanimemente da Gianluca Di Marzio, Alfredo Pedullà ed Enzo Bucchioni.

Ancora nulla di definito, ma la prospettiva di un divorzio anticipato tra Gattuso e la società viola, causato da alcune divergenze sul mercato, non è così lontana come era sembrato in un primo momento.

Aggiornamento - La TGR Toscana conferma che le parti, di comune accordo, potrebbero decidere di non depositare il contratto (già firmato) in Lega. La Fiorentina sarebbe già alla ricerca di un nuovo tecnico.