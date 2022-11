Sette amichevoli per la Fiorentina: data e luogo degli impegni viola

La Fiorentina affronterà sette amichevoli nella pausa invernale. Ecco nel dettaglio tutte le sfide in programma

La Fiorentina è pronta ad inaugurare un ciclo di amichevoli per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato di gennaio, quando sulla strada di Italiano e i suoi ci sarà il Monza di Berlusconi e Galliani. Saranno sette le gare in programma, con difficoltà crescente nei singoli avversari salvo l'ultima che sarà una festa per i tifosi visto il confronto con la Primavera di Aquilani . Tutte le partite saranno seguite da Violanews.com con la diretta testuale e da Radio Bruno con il racconto della gara.