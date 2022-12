Fiorentina-Lugano, migliori e peggiori. Bene Amatucci, sorriso Castro

GERMOGLI PH: 17 DICEMBRE 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI AMICHEVOLE FIORENTINA VS MONACO NELLA FOTO ITALIANO

Partita fin troppo amichevole, con la Fiorentina che vince 6-1 contro il Lugano. Gara dai ritmi blandi, condizionata anche dall'espulsione di Macek che ha lasciato gli svizzeri in 10 per un'ora. Diversi giocatori viola sono apparsi ancora in condizione approssimativa ma ci sono anche buone notizie.