Top e Flop Dortmund-Fiorentina: Jack incanta, Bianco con personalità

IKONÉ - Un po' in ombra nel primo tempo. Poi cresce di condizione nella seconda mezz'ora. Quando parte palla al piede è impressionante per la facilità con cui si libera dell'avversario. Propizia con una sgroppata delle sue il raddoppio.

BIANCO - Che personalità questo ragazzo! L'atmosfera di un impianto come la National Arena lo galvanizza e lui si disimpegna alla grande in cabina di regia mettendo anche in mostra ottime doti balistiche. Ha bisogno di spazio. A Firenze o altrove, ma deve giocare