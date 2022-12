Bastia-Fiorentina, Top e Flop: Barak punge, Milenkovic frastornato

I più e i meno dell'amichevole in Corsica

Filippo Caroli

È appena terminata l'amichevole in Corsica per la Fiorentina che ha sfidato il Bastia. Fra luci e ombre, questi sono i top e flop che si sono distinti fra le fila dei gigliati.

BASTIA-FIORENTINA, TOP — IKONÉ - Forse il migliore per rendimento e costanza in queste amichevoli invernali Viola. Conferma di essere in buona condizione fisica risultando pericoloso più volte sull'out di destra. La speranza è che si confermi su questi livelli anche dal 4 di gennaio in poi.

CABRAL - I portieri in queste amichevoli sembrano avere un conto in sospeso con lui e anche Placide gli nega la gioia del gol in più di un occasione. Lo premiamo per l'impegno e per la voglia di venirsi sempre a prendere il pallone anche in zone più interne del campo. Ma la condizione fisica è certamente da ritrovare.

CEROFOLINI - Nonostante la Fiorentina chiuda la pratica nel secondo tempo, è proprio in questa frazione che il Bastia si rende più pericoloso. E Cerofolini chiude la saracinesca prima su una conclusione sottomisura di Santelli e poi su una svirgolata di Milenkovic entrambe sullo 0-0. Non perfetto in occasione del 2-1, ma il tiro era particolarmente velenoso.

BARAK - Deciso passo in avanti rispetto a Bucarest. Fa raccordo e imbecca i compagni che si muovono in verticale. Perfetto il movimento che lo porta al gol del 2-0 (menzione d'onore per Bianco). Sarà fondamentale ritrovarlo per la seconda parte di stagione.

BASTIA-FIORENTINA, FLOP — MANDRAGORA - Si perde nelle maglie corse risultando spesso avulso dal gioco e non garantendo quella qualità di cui la Fiorentina ha bisogno nella prima frazione. Poco pericoloso anche dalla distanza, dove di solito dà il meglio.

BONAVENTURA - Se il primo tempo si gioca a ritmi soporiferi è anche per la prestazione non ottimale di Bonaventura. Ha Roncaglia francobollato per tutta la prima frazione, ma per uno con la sua qualità non può essere una giustificazione.

MILENKOVIC - Insolitamente disattento. Mette i brividi a Cerofolini con un pallone sbucciato e poco dopo Kayode salva sulla linea una conclusione originata da un suo errore. È rientrato da pochissimo e le attenuanti non mancano, ma serve trovare da subito la concentrazione giusta.