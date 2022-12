LIVE – Segui l’allenamento a porte aperte al Franchi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano saluta il 2022 con un allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi, che si concluderà con una partitella contro la Primavera di Alberto Aquilani. Un'amichevole in famiglia, davanti ai tifosi viola, per mettere altra benzina nel motore in vista del ritorno alle gare ufficiali della prossima settimana. Su Violanews vi raccontiamo passo dopo passo la mattinata viola del Franchi.