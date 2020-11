Bucchioni: “Rischio limitato con Prandelli. Piatek? Accordo non trovato su un punto”

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di “A pranzo con il Pentasport” in onda su Radio Bruno. Queste le sue parole:

In estate è stato cercato. Alla Fiorentina piace l’idea di rilanciarlo. Il club viola chiedeva il riscatto a fine stagione, ma su questo punto non è stato trovato l’accordo con l’Hertha Berlino. L’esperienza in Germania è stata negativa. Il nome non eccita, ma calcisticamente la trattativa ha senso. Il gioco di Prandelli valorizzerà il centravanti di turno.