Basile: “Clamorosa una frase detta da Commisso. Torreira? Non è questione di soldi”

Il giornalista Massimo Basile si è collegato con il Pentasport di Radio Bruno Toscana dagli USA:

“Non mi sarei aspettato altre parole da Commisso. Al momento sono soddisfatti di quello che hanno creato a centrocampo. Ricci la Fiorentina l’ha cercato, ma appunto ritiene la mediana al completo. Io credo che un centravanti vero servirebbe, anche perché Iachini non è un cultore del gioco offensivo.

Torreira mi piace, l’anno scorso ci è mancato proprio un giocatore del genere. Ma se non viene a Firenze non è per questione di soldi, la Fiorentina non è più debole del Torino economicamente. E’ che Iachini vuole un tipo di centrocampo più muscolare. Anche se a me piacerebbe tanto vedere un nuovo Pizarro, la bellezza del gioco viene da lì.

Commisso se non sbaglio ha parlato di rimanere per mesi (QUI TUTTE LE SUE PAROLE), è clamoroso. Non è mai successo che si trattenesse lontano dalla sua azienda, non ha mai fatto vacanze di nessun tipo e adesso rimane per mesi a migliaia di km di distanza. Questo vuol dire che per lui è un momento chiave nel progetto della Fiorentina. Adesso seguiremo le sue vicende attraverso Internet dagli Stati Uniti”.