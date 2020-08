Barone: “Mercato sarà lungo, un piacere vedere Amrabat. Infrastrutture? Commisso non cambia idea”

All’esterno del Centro Sportivo, il dg viola Joe Barone ha parlato dello stato dell’arte in casa Fiorentina: “Amrabat? E’ stato un piacere vederlo finalmente qui con la Fiorentina, ci siamo parlati in inglese. Facce nuove? Stiamo lavorando, abbiamo fatto già un ottimo mercato a gennaio e siamo contenti dei ragazzi che abbiamo: vediamo le opportunità che nasceranno, ma sarà un periodo abbastanza lungo. Commisso? Lo stiamo aspettando, siamo come sempre in contatto, c’è suo figlio a Firenze ma con i nuovi controlli sarà nuovamente difficile. Il campionato slitta? Al momento l’inizio è per il 19 settembre, se poi la Figc cambierà idea vedremo nella riunione di Lega. Iachini? Gli ho dato un bacio durante il campionato ed è sempre un piacere vederlo, siamo tutti contenti che la squadra sia qui. Nuove maglie? Kappa è un brand importante del made in Italy, e lo rappresentiamo sia con il femminile che con il maschile. Le parti sono contente, ci sarà tempo per parlare del terzo kit. Infrastrutture, si va avanti? Quando Rocco parla, non cambia idea. Chiesa, Milenkovic e Pezzella fuori dalla presentazione delle maglie? Dai… ci lavora l’ufficio marketing a queste foto”.

“NUOVA MAGLIA? UN OMAGGIO ALLA TRADIZIONE”