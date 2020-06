Barone a Campi Bisenzio: “Stadio? Qui ipotesi reale, iniziamo il lavoro con il Comune. Il Franchi…”

Il Dg viola Joe Barone, prima di incontrare il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, a Villa Rucellai ha parlato così:

“Siamo qui per iniziare il processo col Comune, cominciamo e vediamo quanto sarà lungo. Campi Bisenzio è la realtà, è una delle opzioni. Stiamo lavorando sul progetto dello stadio e speriamo di arrivare il più presto possibile alla realtà. Franchi o Campi? Prima di tutto la Fiorentina rispetta la Soprintendenza, Pessina ha un ruolo importante. Noi vogliamo fare le cose secondo la legge. Vogliamo continuare a lavorare sul progetto del nuovo stadio, ormai se ne parla da 40 anni. Vogliamo parlare di calcio e arrivare all’obiettivo.

Rischi a Campi? C’è tanto lavoro da fare, i tecnici stanno lavorando. Siamo qui per portare avanti i progetti e fare i passi necessari. Noi vediamo la città come metropolitana, l’obiettivo è arrivare a fare lo stadio, siamo qui per questo. Tempistiche? Ci sono dei tempi per il progetto, ma non voglio mettere tempi adesso non si può sapere. Incompatibilità con aeroporto? E’ un progetto importante per la città, vogliamo anche noi un aeroporto funzionale, ma anche lo stadio”.