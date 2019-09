Campi Bisenzio: ecco la zona per il nuovo stadio della Fiorentina

Questa mattina su La Nazione il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi parla di una possibile trattativa per il nuovo stadio della Fiorentina nel comune da lui amministrato. Il luogo di cui si parla dista soltanto 15,9 chilometri da Piazza Duomo e non si tratterebbe certamente di un grande viaggio arrivarci tanto più che la zona ha una ottima viabilità che verrebbe incrementata con la costruzione dello stadio e della Cittadella Viola. Vediamo quante sono le distanze dalle altre zone di Firenze: da Campo di Marte 16,5 km, da Viale Europa (tramite autostrada) 29 km, da Isolotto-Scandicci 13/14 km, da Novoli 10 km

Qui sotto vi mostriamo la zona di cui Fossi ha parlato a nord dell’abitato di Campi Bisenzio accanto a Villa Montalvo

E adesso vi mostriamo il dettaglio con la zona a sinistra di Via Allende vicino a Villa Montalvo dove verrebbe costruito il Centro Sportivo, mentre gli appezzamenti sulla destra dovrebbero essere quelli indicati per il nuovo stadio. Per darvi un’idea della grandezza, il tratto di strada che va da Via Allende all’autostrada è lungo circa 200 metri e i due rettangoli sulla destra hanno ciascuno una dimensione di circa 4 ettari.