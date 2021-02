Baiano: “L’esclusione è servita a Castrovilli. Amrabat ha sempre un alibi”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato nel pomeriggio a Lady Radio:

La classifica attuale mette più tranquillità e fa lavorare meglio. Bisogna continuare così, nelle prossime tre partite mi aspetto lo scatto decisivo per archiviare la salvezza. Non sono partite facili, ma con questa fiducia si può fare bene. Bisogna essere ottimisti, la squadra ha dato buoni segnali. Contro lo Spezia doveva essere vittoria e vittoria è stata, poi dopo il primo gol non c’è stata partita. Castrovilli? Probabilmente l’esclusione gli ha fatto capire che senza le prestazioni il rischio è quello di rimanere a sedere. Se è al 100% è un giocatore determinante per qualità tecnica e visione. Amrabat? Rimane ovviamente un giocatore importante. Può sempre trovare un alibi nel fatto che non gioca nel suo ruolo…