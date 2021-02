La Fiorentina ha cambiato marcia? E’ prima per km percorsi nella 23a giornata

Sul sito della Lega Serie A sono reperibili le statistiche dell’ultimo turno di campionato: la Fiorentina, in netta controtendenza con la media abituale, è la squadra che ha corso di più (116,48 km, 10 in più della media fino a venerdì), e Pulgar è il secondo a livello individuale dopo Badelj. Pezzella ha davanti solo Bremer e Magnani quanto a recuperi riusciti: è il segnale che molte cose hanno davvero funzionato contro lo Spezia, specie nella ripresa. Nota dolente: in tutta la partita, alla Fiorentina è riuscita la miseria di tre dribbling…

