B. Astori: “Firenze merita l’Europa. Maglia con la foto di Davide? Grande orgoglio”

Emozione e gratitudine: Bruno Astori, fratello di Davide, commenta la qualificazione in Europa della Fiorentina ed i festeggiamenti post gara

Anche Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato a margine della HoF di oggi a Palazzo Vecchio. Queste le sue dichiarazioni: "La foto di mio fratello sulle maglie dei giocatori viola dopo la vittoria contro la Juventus? I ragazzi, la città e la squadra non smettono mai di stupirci ricordando Davide in ogni occasione. Per noi è diventata una ricorrenza emozionante, c'è grande orgoglio. Una città come Firenze merita l'Europa".