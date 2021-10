Aquilani vola al quarto posto: la Fiorentina Primavera convince tutti

Alberto Aquilani vola con la sua Fiorentina. Quarto posto in solitaria e zona playoffs conquistata con 10 punti, per ora

Con la vittoria per 2 reti a 1 contro il Pescara la Fiorentina Primavera ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva. Inoltre, la squadra di Alberto Aquilani ha acciuffato il quarto posto in solitaria.

Come riportato dalla Nazione la Fiorentina primavera sta convincendo tutti e adesso è anche in zona playoff. Con 10 punti in classifica la Fiorentina di Aquilani sogna in grande. Contro il Pescara il protagonista è stato Egharevba con un gol e un assist.