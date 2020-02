Antognoni: “Post Juve? I toni erano accesi ma la multa è esagerata. Va migliorato il rapporto con gli arbitri”

Il club manager e dt viola Giancarlo Antognoni ha partecipato alla presentazione della Alberto Di Chiara Academy a Scandicci.

Di Chiara? Sono qui per amicizia, è giusto presenziare a questo evento importante per lui. Questa è una zona importante di Firenze, era giusto partecipare. Multa? I toni erano un po’ accesi, ma sono cose che passano in secondo luogo. Si cerca di parlare con gli arbitri, forse in quel momento in modo troppo irruento ma la volontà è difendere la squadra. Io resto della mia opinione e l’arbitro della sua, ma il confronto è importante. Va migliorato il rapporto con gli arbitri. Ho usato un termine troppo aggressivo ma la multa mi sembra esagerata. Sampdoria? Sono tutte gare importanti, la classifica non è ottimale.