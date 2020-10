Antognoni: “Callejon giocatore eclettico, è quello che ci serve. Oltra ai gol, tanti assist”

Prima della conferenza di presentazione di Callejon, il club manager viola Giancarlo Antognoni ha preso parola in sala stampa: “Callejon è un giocatore eclettico, importante per noi perché può ricoprire diversi ruoli dalla metà campo in avanti. Nasce calcisticamente nel Real Madrid, poi nel 2013 si trasferisce al Napoli e nei sette anni successivi abbiamo imparato a conoscerlo meglio. Oltre ai gol, la sua prerogativa sono gli assist, cosa importante per noi in questo momento”.