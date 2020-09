Ai piedi di Torreira: non solo regia, le reti sono un motivo in più per portarlo a Firenze

Uno dei difetti che più sono saltati all’occhio nelle ultime stagioni della Fiorentina è la poca qualità ed una costruzione poco ragionata nel centrocampo gigliato. In particolare, troppo poche anche le reti segnate dai centrocampisti. Lucas Torreira, ormai divenuto il primo obiettivo per il mercato viola, lascerà quasi certamente l’Arsenal per provare a rilanciarsi altrove, magari proprio nel campionato che lo ha lanciato. Il centrocampista ex Sampdoria, oltre a duttilità ed equilibrio che sarebbe in grado di garantire, ha nel curriculum anche diverse reti messe a segno, dato che andrebbe ad incastrarsi perfettamente con le esigenze della Fiorentina. Il centrocampista, escludendo la prima stagione con la Sampdoria dove giocava stabilmente da vertice basso, è sempre andato in rete nelle stagioni successive, oltre ad aver giocato praticamente tutte le partite nei due campionati in Serie A (35 e 36 presenze). Al secondo anno a Genova, Torreira ha messo a segno ben 4 reti (di cui una splendida contro la Juventus), mentre anche nei due campionati inglesi ha totalizzato altri 3 goal. Motivo in più per cercare di portare a termine quella che sarebbe un’operazione importantissima per la Viola. Regia e reti, Torreira può giocare nella viola da protagonista e alzando il livello dei compagni. Fiorentina, capito?

