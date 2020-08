AAA cercasi attaccante da 20 reti. Ma i numeri di Cutrone sono (potenzialmente) da bomber

Questione di numeri. Non di gusti, caratteristiche e riflessioni tattiche. Perchè la Fiorentina che si interroga sull’attacco della prossima stagione e sul “bomber” da mettere a disposizione di Iachini, non può esimersi dall’analizzare i due centravanti che ha già in casa: Vlahovic e Cutrone. Perchè se il primo ha evidenti, enormi, potenzialità ma non può offrire ancora certezze, il secondo può vantare uno score di tutto rispetto. Ok, i 4 gol segnati (più 1 in Coppa Italia) in metà campionato con la Fiorentina non sono granchè, ma va tenuto conto anche del minutaggio. In tutto 950′ circa in maglia viola, con una media quindi di 1 rete ogni 190′ in gare ufficiali: non male.

E se si allarga lo sguardo alla carriera di Cutrone da quando ha esordito tra i professionisti, si scopre che la media è più o meno sempre quella di un gol ogni due partite. Nonostante alcuni periodi poco brillanti, come l’esperienza al Wolverhampton. I numeri raccontano di 35 reti segnate in 135 presenze (molte però dalla panchina) tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Carabao Cup ed Europa League con una media praticamente esatta di 1 rete ogni 180′. Insomma, non sarà un fenomeno e se la Fiorentina trova un centravanti più forte, ben venga, ma certamente il fiuto del gol non manca all’attaccante classe ’98.

CUTRONE E UN RISCATTO INCERTO: SULLO SFONDO C’E’ IL GENOA