Cutrone non è sicuro di restare: dipende dal mercato, sullo sfondo il Genoa

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Patrick Cutrone, autore di un buon finale di campionato con la Fiorentina, dopo mesi difficili resi ancor più complicati dal virus che lo ha colpito. Si tratta di uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti in assoluto, eppure non ha la certezza della riconferma in viola. Tutto dipende da chi arriverà in attacco: se il bomber da venti gol garantiti sarà compatibile con Cutrone, allora Vlahovic verrà mandato in prestito, altrimenti il riscatto di 18 milioni da versare al Wolverhampton tra un anno non verrà esercitato. I quattro gol segnati a Sassuolo, Verona, Lecce e Torino dopo la ripartenza saranno abbastanza per convincere Pradè e Iachini? Intanto, se Cutrone dovesse tornare in Inghilterra, lo farebbe per poi ripartire subito, magari in direzione Genova, dove sarebbe accolto a braccia aperte dalla sponda rossoblu.

